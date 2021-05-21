Лавров: Блинкен не предоставил доказательств претензий, которые США выдвигают в адрес РФ

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Рейкьявике не предоставил ему доказательств претензий, которые Вашингтон выдвигает Москве.

"Мы обо многом говорили позавчера в Исландии с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Я был очень откровенен, он тоже. И слушал внимательно, и излагал свои позиции, которые, как вы знаете, постоянно включают в себя претензии к России то по поводу вмешательства в выборы, то по поводу хакерских взломов каких-то важных систем, - сказал Лавров в пятницу на марафоне "Новое знание". - Но я напомнил ему, что все эти годы, когда эти обвинения звучат, мы просим американских коллег предоставить хотя бы одно доказательство, хотя бы одного из этих наших деяний. Ответы странные, что вы сами мол все знаете, мы не можем вам ничего сказать, это секретно и так далее".