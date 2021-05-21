{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД РФ: озабоченности Анкары правами нацменьшинств в Крыму носят конъюнктурный характер

В ведомстве подчеркнули, что роль турецкого государства в качестве защитника прав этнических меньшинств "очень сомнительна"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Демонстративная обеспокоенность турецкой власти положением нацменьшинств в Крыму носит конъюнктурный характер. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нынешняя демонстративная озабоченность Турции положением крымских татар в Крыму, при том, что до 2014 года власть этой страны упорно игнорировала многочисленные претензии международных организаций к Украине в отношении реализации этнокультурных прав этого народа, лишь подтверждает конъюнктурную природу таких озабоченностей", - сказала она.

Дипломат отметила, что, по данным соцопросов, в 2020 году 96% крымчан оценили межнациональные и межконфессиональные отношения как доброжелательные.

Захарова также подчеркнула, что роль турецкого государства в качестве защитника прав этнических меньшинств "очень сомнительна". "В Турции существуют собственные нерешенные проблемы, имеющие этническую, языковую и религиозную окраску, - продолжила она. - У нас есть масса вопросов, проблем, областей, где мы можем взаимодействовать с Анкарой, прилагая совместные усилия. У нас есть опыт подобного взаимодействия, давайте его использовать и не заниматься подобными вещами".

Теги
ТурцияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаКрым
В комиссии Совфеда назвали привилегированным отношение ЕСПЧ к Навальному и ФБК
Таким образом сенатор Елена Афанасьева прокомментировала сообщения о решении ЕСПЧ дать приоритет делу о суде по признанию ФБК экстремистской организацией
Читать полностью