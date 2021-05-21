Лавров заявил, что Россия позитивно относится к предложению Байдена о встрече с Путиным

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Россия позитивно относится к предложению президента США Джо Байдена провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на марафоне "Новое знание".

"Мы позитивно относимся к предложению президента Байдена о том, чтобы провести встречу с президентом Путиным", - сказал он.

Лавров отметил, что сейчас российско-американские отношения сложны, однако сторонам необходимо работать вместе. "Вы видите, сколько завалов нагромоздилось за годы администрации Барака Обамы, также Дональда Трампа, несмотря на все его заявления о необходимости ладить с Россией, - обратил внимание глава МИД РФ. - Администрация и структуры правительства не позволяли ему делать это и последовательно ухудшали наши отношения. Столько нагромоздилось всего, что разгребать это будет непросто".

Лавров подчеркнул, что Москва открыта к взаимодействию с Вашингтоном.

13 апреля Путин и Байден провели по инициативе Вашингтона второй телефонный разговор с момента вступления в должность главы американского государства. Президент США предложил российскому лидеру в ближайшие месяцы провести личную встречу в третьей стране. Москва в свою очередь подчеркивала, что готова к взаимоуважительному диалогу с Вашингтоном.