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Лавров назвал Вторую мировую войну главным уроком международных отношений

По словам главы МИД России, этот урок никогда не должен быть забыт

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Вторая мировая война и вклад СССР в победу над нацизмом является главным уроком международных отношений, который никогда не должен быть забыт. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на просветительском марафоне "Новое знание".

"Если брать какое-то одно событие, именно сегодня, сейчас самым главным является урок, который был извлечен из Второй мировой войны. Я уже об этом говорил, уверен в том, что это наше общее достояние, ни в коем случае нельзя его утратить или размыть", - сказал он, отвечая на вопрос, какой урок международных отношений он бы назвал самым важным для мира.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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