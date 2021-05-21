Захарова: "информационная шумиха" Запада только усилила интерес к России за рубежом

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Усилия Запада по нагнетанию "информационной шумихи" вокруг России только усилили интерес иностранцев к стране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам заявочной кампании четвертого конкурса "Лидеры России".

"Нет худа без добра. Усилиями наших западных недоброжелателей, которые нагнали вокруг нашей страны вот эту информационную шумиху и безумие, интерес только повысился. И у людей есть настоящее желание понять и самим разобраться, что же там происходит в России, - сказала она. - И участие в конкурсе - это еще одна опция не только для того, чтобы проявить себя, но и найти ответы на вопросы о том, а что такое Россия, а что такое Россия современная, а что такое граждане нашей страны. Вот это еще одна интересная опция данного проекта".

По словам дипломата, международный трек конкурса "Лидеры России" аккумулирует возможности всех остальных проектов, но только на международную аудиторию. И в этой связи у иностранцев, участвующих в данном конкурсе, есть дополнительный бонус, так как им не нужно выбирать одно из направлений, а они могут в рамках международного сегмента реализовать свои проекты в различных областях, добавила она.

"И что самое важное - мы сделаем все, чтобы еще больше придать динамизма этому направлению. Потому что мы видим, какое количество проектов, мыслей, чаяний в виде писем, обращений получает МИД и наши посольства за рубежом, когда граждане зарубежных государств не просто что-то хотят, а делятся своим видением того, как организовать от общепланетарных мероприятий до частных шагов на каком-то конкретном направлении. Мы получаем презентации, научные работы, вопросы для своих научных работ. То есть интерес огромен", - подчеркнула она.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.