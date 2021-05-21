Лавров заявил, что Россия не гонится за рейтингами на международной арене

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Россия играет на международной арене ровно ту роль, которую может играть, и не гонится за какими-либо рейтингами. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на марафоне "Новое Знание".

Глава российского дипведомства напомнил о случаях военного вмешательства США и их союзников и в качестве примера привел бомбардировку Югославии, разгром Ливии и вторжение в Ирак. Как подчеркнул Лавров, подобные сценарии могли произойти и с Сирией, однако Россия предотвратила их и искоренила основное гнездо терроризма.

"Мы не гонимся за какими-то рейтингами, но объективные наблюдатели, наверное, сами должны следить за тем, кто каких результатов добивается. Когда говорят: "Вот американцы с благородными мыслями всегда все делают", я прошу привести один пример, когда любое международное начинание с применением не только авторитета, но и вооруженной силы США привело к улучшению ситуации. Вот я перечислил примеры, где они вмешивались, можно и другие примеры находить", - сказал глава МИД РФ.

"Россия играет ровно ту роль, которую она может играть, и делает это далеко не безуспешно", - подчеркнул Лавров.

По словам министра, Россия также "очень неплохо" поработала в Закавказье в рамках урегулирования нагорнокарабахского конфликта. "Сейчас помогаем нормализовать азербайджано-армянские отношения, в целом обстановку в Закавказье, где открылась возможность, в том числе благодаря нашему посредничеству, разблокировать все экономические и транспортные коммуникации, которые оставались закрытыми с начала 90-х годов из-за карабахского конфликта", - заключил министр иностранных дел РФ.