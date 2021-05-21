Россия надеется на продолжение активного взаимодействия с Ираном по ситуации в САР

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на встрече с послом Ирана в РФ Каземом Джалали выразил надежду на продолжение активного взаимодействия на переговорах по сирийскому урегулированию в астанинском формате.

"Разумеется, надеемся на продолжение активного взаимодействия на переговорах в астанинском формате", - сказал сенатор, слова которого приводит пресс-служба Совета Федерации.

В беседе с ТАСС Косачев рассказал, что участники переговоров также обсудили перспективы сотрудничества стран в борьбе с коронавирусной инфекцией. "Иран сертифицировал "Спутник V", поставки вакцины уже начались. Обсуждается возможность организации производства на территории Ирана", - сказал он.

Несмотря на ограничения, связанные с эпидемиологической ситуацией во всем мире, "российско-иранские отношения и межпарламентский диалог сохраняют интенсивную динамику", отметил Косачев.

"Рассчитываем, что иранские представители примут активное участие в проводимых Советом Федерации международных форумах. В частности, в Невском экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге, а также в запланированном на сентябрь текущего года Евразийском женском форуме и в намеченной на май 2022 года Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу", - сказал заместитель председателя СФ. Джалали в свою очередь высказал заинтересованность в содействии дальнейшему развитию межпарламентского диалога.

Кроме того, по словам вице-спикера, на встрече обсуждались перспективы ратификации Ираном Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Детали переговоров по этому вопросу парламентарий отказался раскрывать.

Президенты России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении подписали документ 12 августа 2018 года в Актау по итогам V Каспийского саммита. Он вступит в силу после ратификации всеми пятью подписавшими его государствами. К настоящему времени конвенцию ратифицировали все страны, кроме Ирана.