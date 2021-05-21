Причастные к экстремистским организациям не смогут участвовать в любых выборах

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Запрет избираться для лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций, могут распространить на выборы всех уровней. Соответствующие поправки внесли ко второму чтению законопроекта об ограничении избирательного права таких лиц глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Текст поправок имеется в распоряжении ТАСС. Согласно тексту, ограничение избирательного права лиц, признанных судом причастными к деятельности экстремистских и террористических организаций, коснется избрания на все выборные должности. Поправки предлагается внести в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ". В редакции первого чтения законопроект вводит ограничения только на участие таких лиц в выборах депутатов Госдумы.

Лица, которые выражали поддержку экстремистским и террористическим организациям, в том числе в интернете, могут считаться причастными к их деятельности. Положения об ограничении права участвовать в выборах всех уровней коснется участников, членов, работников и других лиц, в действиях которых вступившим в силу решением суда установлена причастность к деятельности экстремистской или террористической организации. Под причастностью предлагается понимать "непосредственную реализацию целей и (или) форм деятельности (в том числе отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствующая организация была признана экстремистской или террористической".

Кроме того, причастными к экстремистской или террористической организации могут считаться лица, выражавшие поддержку целям и формам организации, признанной экстремистской или террористической, а также отдельным мероприятиям такой организации. При этом поддержка может быть выражена в виде высказываний, в том числе в интернете, в предоставлении денежных средств, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи.

Запрет в течение трех лет избираться на любые выборные должности могут распространить на лиц, которые за год до вступления в силу решения суда о признании организации экстремистской выражали ей поддержку, в том числе в интернете. "Данное ограничение распространяется на лиц, являвшихся <...> за один год до дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации - для участника, члена, работника и иного лица, причастного к деятельности экстремистской или террористической организации", - говорится в тексте поправок, имеющемся в распоряжении ТАСС. Та же поправка устанавливает, что причастными к деятельности такой организации могут быть признаны лица, которые выражали ей поддержку, в том числе онлайн.