МИД России предупредил о готовящихся провокациях "Джебхат Ан-Нусры" в Сирии

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Террористическая организация "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) готовится осуществить в Сирии очередную провокацию с использованием отравляющих веществ против мирного населения. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Из надежного источника получена информация о том, что орудующая на территории Сирии террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" ведет подготовку к осуществлению очередной провокации с использованием отравляющих веществ по отработанному сценарию при участии псевдогуманитарщиков из "Белых касок". Предполагается, что накапливаемые ими в настоящее время в идлибской зоне деэскалации на севере страны химикаты будут применены против мирного населения", - отметила дипломат.

По ее словам, хорошо известно, что "действующие в Сирии террористические формирования и их пособники с подачи своих зарубежных кураторов прибегают к тактике постановочных химических атак". "Ответственность за эти провокации в рамках раскручиваемых впоследствии пропагандистских кампаний неизменно возлагается на правительство Сирии", - добавила она.

"В преддверии важного этапа в жизни сирийского государства - проведения 26 мая выборов президента Сирии - угроза применения таких грязных методов (постановочных химатак - прим. ТАСС) возрастает. В этой связи выражаем надежду на то, что обнародование вышеупомянутой информации, возможно, будет способствовать срыву этих преступных планов и предотвратит гибель ни в чем не повинных людей", - подчеркнула Захарова.