В АП сообщили, что более 81% россиян считают межнациональные отношения в РФ благоприятными

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 21 мая. /ТАСС/. Более 80% жителей России оценивают ситуацию в межнациональных отношениях в стране как благоприятную. Об этом сообщил журналистам в пятницу в рамках окружного семинара - совещания "О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года" в Светлогорске заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов.

"Более 81% населения нашей страны считают отношения между людьми разных национальностей положительными, благоприятными. Это рекордный показатель, такого не было никогда. Это очень высокий результат", - сказал Магомедов, отметив, что еще несколько лет назад такую оценку ситуации давали чуть более 50% населения страны.

Такое изменение ситуации - результат планомерной работы, которая проводится в эти годы, и решениям президента РФ Владимира Путина, отметил Магомедов. "Только по результатам заседаний Совета по межнациональным отношениям было дано более 100 поручений, которые были направлены конкретно на гармонизацию межнациональных отношений, укрепление единства российской нации. <...> Вопросы межнациональных, межрелигиозных отношений для наших людей, для жителей России перестали быть в числе наиболее актуальных - они называются уже в конце второго десятка - и это как раз есть результат работы. Мы этим гордимся. Для нашей многонациональной, многоконфессиональной страны - это очень важно", - сказал он, добавив, что вопросы государственной национальной политики входят в число приоритетных.

Важным является укрепление общероссийской самоидентичности и гражданского самосознания вне зависимости от вероисповедания и национальности с сохранением культурного многообразия, отметил Магомедов.

Ежегодно аппарат полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе проводит окружные семинары-совещания по реализации Стратегии государственной национальной политики в разных городах. Такие семинары прошли в Санкт-Петербурге и Пскове. В пятницу семинар проводится в Калининградской области. В нем принимают участие полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов, руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, представители региональных властей.