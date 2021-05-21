Доходы главы Пермского края Дмитрия Махонина выросли за год почти вдвое

ПЕРМЬ, 21 мая. /ТАСС/. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин за 2020 год заработал более 6,7 млн рублей, что в 1,76 раза больше, чем годом ранее. Декларация о доходах опубликована на сайте правительства региона.

Дмитрий Махонин в начале 2020 года возглавлял управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России, 6 февраля он был назначен врио губернатора Пермского края. На этом посту он сменил Максима Решетникова, перешедшего в январе на должность министра экономического развития России.

Так, за 2020 год Махонин заработал 6,77 млн рублей против 3,8 млн рублей годом ранее. В декларации информация о его собственности осталась прежней - квартира площадью 124 кв. метра, автомобилем не владеет, в пользовании у него и его четырех детей жилой дом площадью 96 кв. м, земельный участок - 2,4 тыс. кв. м, две квартиры площадью 102 и 87 кв. м.