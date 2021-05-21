МИД РФ: ограничения в отношении дипмиссий США и Чехии не противоречат Венской конвенции

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Утверждения, что ограничения по найму сотрудников, которые Россия ввела в отношении дипмиссий США и Чехии, противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, не соответствуют действительности. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с ограничительными мерами в отношении недружественных государств.

"В связи с ограничениями, введенными в соответствии с указом президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года №243 и распоряжением правительства Российской Федерации от 13 мая 2021 г. № 1230-р в отношении дипмиссий США и Чехии по найму сотрудников в категории на месте принятых, звучат голоса о якобы противоречии этих мер положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Такие утверждения не соответствуют действительности", - отметила дипломат.

Захарова напомнила, что эти ограничения были введены в качестве ответных мер на недружественные действия иностранных государств в отношении РФ, вылившиеся в безосновательное, масштабное сокращение персонала российских диппредставительств.

"Таким образом, ответные решения российской стороны не являются дискриминационными, так как в соответствии с пунктом 2а) статьи 47 упомянутой Венской конвенции не считается, что имеет место дискриминация, "если государство пребывания применяет какое-либо из положений настоящей конвенции ограничительно ввиду ограничительного применения этого положения к его представительству в аккредитующем государстве", - пояснила она.

Дипломат подчеркнула, что Россия никогда первая не инициировала недружественные шаги в отношении других государств, подобные высылкам сотрудников посольств под абсурдными и необоснованными предлогами. "Инициаторы этой затеи должны были бы понимать последствия", - заключила Захарова.