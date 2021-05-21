Участники из 56 регионов России подали заявки на кадровый конкурс "Моя Мордовия"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Более 6 тыс. заявок из 56 регионов России поступило на кадровый конкурс "Моя Мордовия", призванный обновить управленческие кадры республики и вернуть в Мордовию узких специалистов, ранее покинувших ее. Об этом сообщил журналистам в пятницу врио главы республики Артем Здунов во время марафона "Новое знание".

"В июне будет подведение конкурса "Моя Мордовия". Люди из 56 регионов приняли участие, 6 тыс. заявок. Будем работать с победителями на предмет их назначения [в правительство Мордовии]. То, что новые люди [в правительстве] появятся, это однозначно", - сказал Здунов.

Он отметил, что власти планируют привлечь уроженцев Мордовии, ранее покинувших ее по тем или иным причинам, к работе в республике. "Очень многие уехали. И это не страшно. Опасно, что не возвращаются, считают, что перспектив нет. Мы хотим эту ситуацию развернуть", - сказал Здунов.

Проект "Моя Мордовия" начал реализовываться в республике в начале марта, он состоит из четырех этапов, сочетающих дистанционные и очные испытания. Такой формат позволит охватить как можно больше специалистов и отобрать из них самых сильных, рассчитывают власти. К участию приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 25 до 55 лет включительно, имеющие высшее образование и опыт управления не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее трех лет. При этом от участников не требуется обязательного опыта госслужбы.

Победители конкурса будут включены в резерв управленческих кадров Республики Мордовия, смогут претендовать на должности в правительстве республики и получат право на участие в образовательной программе "Развитие управленческих навыков руководителя", которая будет состоять из мастер-классов преподавателей федеральной "Школы губернаторов".

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.