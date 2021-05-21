{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Грызлов призвал исключить реализацию "враждебных сценариев" в России

Глава высшего совета "Единой России" отметил, что "вместо устойчивого развития оппоненты провоцируют и организуют раскачивание ситуации - и в отдельных странах, и на международном уровне"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Глава высшего совета "Единой России" Борис Грызлов призвал исключить раскачивание ситуации в РФ в контексте предвыборной повестки. С соответствующим обращением он выступил в пятницу на форуме "Устойчивое развитие".

"Фактически речь идет о наполнении предвыборной повестки, о развитии образа будущего, о стратегии достижения национальных целей, поставленных президентом России", - заявил он.

"Вместо устойчивого развития наши оппоненты провоцируют и организуют раскачивание ситуации - и в отдельных странах, и на международном уровне. Мы вместе должны исключить реализацию этих враждебных, негативных сценариев", - подчеркнул Грызлов.

По его мнению, "большие перспективы имеет такой проект как Союз экономического взаимодействия, призванный объединить представителей евразийских государств в общей конструктивной работе".

Теги
Грызлов, Борис ВячеславовичРоссия
Небензя заявил, что Россия оценивает перспективы ситуации в Ливии с осторожным оптимизмом
Как отметил постпред РФ при ООН, формирование новых органов власти стало знаковым шагом в преодолении затянувшегося политического кризиса в стране
Читать полностью