Грызлов призвал исключить реализацию "враждебных сценариев" в России

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Глава высшего совета "Единой России" Борис Грызлов призвал исключить раскачивание ситуации в РФ в контексте предвыборной повестки. С соответствующим обращением он выступил в пятницу на форуме "Устойчивое развитие".

"Фактически речь идет о наполнении предвыборной повестки, о развитии образа будущего, о стратегии достижения национальных целей, поставленных президентом России", - заявил он.

"Вместо устойчивого развития наши оппоненты провоцируют и организуют раскачивание ситуации - и в отдельных странах, и на международном уровне. Мы вместе должны исключить реализацию этих враждебных, негативных сценариев", - подчеркнул Грызлов.

По его мнению, "большие перспективы имеет такой проект как Союз экономического взаимодействия, призванный объединить представителей евразийских государств в общей конструктивной работе".