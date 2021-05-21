Небензя считает, что СБ ООН будто прячется от международного сообщества в удаленном режиме

ООН, 21 мая. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН игнорирует ослабление коронавирусных ограничений и будто прячется от международного сообщества, сохраняя дистанционный формат работы. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности, которое в очередной раз прошло в режиме видеоконференции, как и все предыдущие заседания с весны 2020 года.

"Не могу не выразить сожаление в связи с продолжающейся практикой использования Советом виртуального формата обсуждения вопросов поддержания международного мира и безопасности, - указал Небензя. - Все мы знаем, что буквально вчера Генеральная Ассамблея прошла очередной этап повышения уровня своей открытости - в ее зале заседаний состоялись дебаты по Ближнему Востоку с участием прибывших из-за рубежа делегаций".

Российский дипломат напомнил о том, что принимающий штаб-квартиру ООН Нью-Йорк активно снимает ограничения. "Совет же, напротив, продолжает упорно игнорировать эти тенденции, будто продолжая прятаться от международного сообщества", - добавил он, призвав как можно скорее вернуться к работе в очном формате.

В четверг в штаб-квартире ООН прошло крупнейшее мероприятие в очном формате с начала пандемии - заседание Генеральной Ассамблеи по ситуации в палестино-израильском конфликте. На него прибыли лично главы МИД Палестины, Пакистана и Турции. На полях заседания состоялся ряд двусторонних встреч.