Небензя заявил, что Россия оценивает перспективы ситуации в Ливии с осторожным оптимизмом

ООН, 21 мая. /ТАСС/. Россия смотрит на ситуацию в Ливии с осторожным оптимизмом после достижения в этой стране прогресса на пути политического урегулирования. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

"С осторожным оптимизмом оцениваем перспективы развития ситуации в Ливии. На политическом треке ливийского урегулирования достигнут значительный прогресс. Сформированы новые органы власти на переходный период - Президентский совет и Правительство национального единства. В целом им удалось принять полномочия у бывшей западноливийской администрации и временного правительства, базирующегося на востоке страны", - отметил российский дипломат.

Небензя добавил, что формирование новых органов власти стало знаковым шагом в преодолении затянувшегося политического кризиса, а также выразил надежду, что эти временные институты смогут в краткие сроки выстроить новые государственные структуры. "Успешное решение этих задач обеспечит необходимые условия для проведения референдума по конституции и всеобщих выборов, намеченных на 24 декабря", - добавил он.

В то же время, отметил постпред РФ при ООН, решить эти задачи будет не просто, а времени на их реализацию может понадобиться больше, чем планируется сейчас.

Ситуация в Ливии

В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользовавшееся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара и парламента временное правительство на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои.

23 октября прошлого года в Женеве участники комитета "5+5", который включил в себя по пять военных от формирований ПНС и ЛНА, подписали соглашение о постоянном прекращении огня. В итоге в начале февраля текущего года после шедших при посредничестве ООН по разным трекам непростых переговоров были избраны премьер-министр единого правительства Ливии Абдель Хамид Дбейба и три члена Президентского совета. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и уже приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи. Их главной задачей станет объединение разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря 2021 года.