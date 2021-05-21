Министр природных ресурсов Пермского края задекларировал недвижимость в Финляндии

ТАСС, 21 мая. Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович задекларировал недвижимость, которая находится в Финляндии. В частности, у чиновника в общей собственности с супругой земельный участок и два жилых дома, сообщается в опубликованном на сайте губернатора и правительства края документе, содержащем сведения о доходах чиновников.

"Жилой дом 166 кв. м, Финляндия. Жилой дом 75 кв. м, Финляндия. Земельный участок 19 780 кв. м, Финляндия", - говорится в документе в графе о находящихся в собственности объектах недвижимости.

Как следует документа, этими объектами Беланович владеет вместе с супругой. В России у чиновника две квартиры, еще две квартиры находятся в пользовании. Доход министра за 2020 год составил 3,3 млн рублей.

Супруга Белановича также владеет недвижимостью в Финляндии, у нее в собственности дача и два земельных участка. В России у супруги министра дом, квартира, два участка, гараж и хозяйственные строения, а также автомобили Cadillac SRX, Toyota Lexus RX и моторная лодка Suomi 475 Cat. Дохода за 2020 год женщина не имела.