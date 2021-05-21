Посольство РФ отвергло утверждения о причастности России к протестам в Колумбии

БОГОТА, 21 мая. /ТАСС/. Заявления министра национальной обороны Колумбии Диего Молано о причастности России к протестам, которые уже больше трех недель проходят в южноамериканской республике, являются безосновательными. Об этом заявили в пятницу в российском посольстве, расположенном в Боготе.

"Посольство России в Колумбии выражает глубокое удивление по поводу заявлений министра обороны Колумбии Диего Молано [о причастности Москвы к протестам], - говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипмиссии. - Мы полностью отвергаем подобные заявления. Такие серьезные обвинения против нашей страны, которые мы считаем абсолютно безосновательными и не подкрепленными какими бы то ни было конкретными фактами, никак не способствуют развитию традиционно дружественных отношений между Россией и Колумбией".

Представители посольства сожалеют, что "в ходе охвативших страну в последнее время беспорядков имелись человеческие жертвы". "Выражаем наши глубокие соболезнования всем пострадавшим, их семьям и близким", - подчеркивается в заявлении.

Ранее Молано в интервью газетам El Mundo и El Tiempo заявил о том, что Россия причастна к протестам в Колумбии.

С 28 апреля в Колумбии проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 1,9 тыс. человек, погибли не менее 42. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились.