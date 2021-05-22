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Володин считает необходимыми меры принуждения для IT-компаний, нарушающих законодательство

У зарубежных компаний была возможность пойти по пути саморегулирования, отметил спикер Госдумы

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Законодательное регулирование деятельности зарубежных IT-компаний в России необходимо, включая введение экономических мер принуждения для интернет-ресурсов, нарушающих законодательство. Об этом в субботу заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя внесенный в нижнюю палату законопроект об обязанности IT-гигантов открывать представительства в РФ.

"У зарубежных компаний была возможность пойти по пути саморегулирования. Не пошли. Значит, необходимо законодательное регулирование, в том числе введение соответствующих мер понуждения - экономических прежде всего. Их "язык" хорошо понятен западным компаниям, для которых прибыль - главное", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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