Захарова ответила на слова главы МИД Австрии об отсутствии у РФ интереса к диалогу с ЕС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Совместные проекты России и Евросоюза были заблокированы из-за антироссийских санкций и агрессивной риторики Брюсселя. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала утверждение главы МИД Австрии Александера Шалленберга, что Москва не проявляет интереса к диалогу с ЕС.

"Это неправда. Было много политических, гуманитарных, экономических проектов, в которых Россия и ЕС принимали участие. Но заблокированы они были после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой, безосновательными обвинениями и дезинформационными кампаниями", - написала она в субботу на своей странице в Facebook.

Ранее в субботу глава МИД Австрии Александер Шалленберг в преддверии саммита ЕС 24 мая выступил с утверждением, что Европейский союз хочет наладить диалог с Россией, но Москва пока в этом не заинтересована. Он также заявил, что Москва и Брюссель должны сотрудничать во многих сферах, начиная от вопросов климата до энергетики. Кроме того, министр выразил надежду на изменение тональности в отношениях РФ и ЕС.