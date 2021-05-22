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Захарова ответила на слова главы МИД Австрии об отсутствии у РФ интереса к диалогу с ЕС

Официальный представитель МИД России заявила, что совместные проекты Москвы и Евросоюза были заблокированы из-за действий Брюсселя
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Совместные проекты России и Евросоюза были заблокированы из-за антироссийских санкций и агрессивной риторики Брюсселя. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала утверждение главы МИД Австрии Александера Шалленберга, что Москва не проявляет интереса к диалогу с ЕС.

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"Это неправда. Было много политических, гуманитарных, экономических проектов, в которых Россия и ЕС принимали участие. Но заблокированы они были после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой, безосновательными обвинениями и дезинформационными кампаниями", - написала она в субботу на своей странице в Facebook.

Ранее в субботу глава МИД Австрии Александер Шалленберг в преддверии саммита ЕС 24 мая выступил с утверждением, что Европейский союз хочет наладить диалог с Россией, но Москва пока в этом не заинтересована. Он также заявил, что Москва и Брюссель должны сотрудничать во многих сферах, начиная от вопросов климата до энергетики. Кроме того, министр выразил надежду на изменение тональности в отношениях РФ и ЕС.

Теги
АвстрияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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