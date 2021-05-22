Кириенко предложил представителям IT-индустрии идти на выборы в Госдуму

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Представителям IT-индустрии следует участвовать в выборах в Госдуму. Такое мнение высказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе Российского интернет форума (РИФ) в субботу.

"С точки зрения исполнительной власти взаимопонимание (между IT-отраслью и властью) очень неплохое, может быть пришла пора чуть-чуть подтянуть баланс с точки зрения законодательной власти. Как делается? Очень просто. 19 сентября выборы, еще есть время", - сказал Кириенко.

Он отметил, что директор РАЭК Сергей Плуготаренко подал документы для участия в праймериз "Единой России". "Считаю, что правильно делает. Может быть было бы правильно, чтобы не он один. Чтобы так по уму было в Госдуме пяточек представителей IT-сообщества, хорошо понимающих предмет. У нас целый ряд законов был бы квалифицированнее, обсуждение шло существенно конструктивнее", - подчеркнул он.

РИФ проходит с 19 по 22 мая в Подмосковье. Форум объединил насыщенную конференционную программу, в которой участвуют более 300 спикеров из топ-компаний Рунета, выставку и фестиваль. Организатором РИФ выступает Ассоциация электронных коммуникаций. Форум проходит при поддержке Министерства связи, цифрового развития и массовых коммуникаций РФ.