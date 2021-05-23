Песков: встреча Путина и Байдена важна для вывода отношений стран из печального положения

ТАСС, 23 мая. Выбор конкретного места для проведения переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена является скорее техническим решением, главное - сам факт встречи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью на телеканале "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин" . По его словам, такая беседа лидеров важна, чтобы вывести отношения двух стран из нынешнего печального положения.

Как считает Песков, "выбор города - это скорее техническое решение". "Главное - факт самой встречи, ибо именно это достаточно важно для наших двусторонних отношений, их вывода из того печального положения, в котором они находятся", - подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина о возможном месте проведения саммита. Он добавил, что сейчас встреча обсуждается. "Министр [иностранных дел РФ Сергей] Лавров подробно доложил президенту результаты своих переговоров с господином [Энтони] Блинкеном (госсекретарь США - прим. ТАСС), и президент будет принимать решение, - отметил Песков. - И как только он это сделает, мы проинформируем общественность".

Вопросы стратегической стабильности являются неотъемлемой частью переговоров между Россией и США и будут обсуждаться на всех уровнях, отметил Песков. "Что касается стратстабильности, то это неотъемлемая часть российско-американских переговоров, и вопросы стратстабильности в любом случае должны и будут обсуждаться на самых различных уровнях", - сказал он. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россия обладает самыми современными в мире стратегическими силами, и именно эти вооружения позволяют гарантировать стабильность. "Наши самые современные в мире стратегические силы - они являются, конечно, залогом стабильности. Ибо являются сдерживающим элементом", - сказал Песков.

Ранее в четверг, 20 мая, президент на заседании оргкомитета "Победа" заметил, что у многих в мире возникает вопрос, каково же состояние и каковы перспективы развития вооруженных сил России. Он заявил, что "у нас более чем все в порядке" и "из всех ядерных держав у нас самые современные силы ядерного сдерживания". При этом российский лидер напомнил, что в РФ есть гиперзвуковое оружие, в том числе планирующий блок "Авангард" межконтинентальной дальности.

Лидеры России и США провели 13 апреля второй телефонный разговор с момента вступления Байдена в должность американского президента. Как сообщили в Кремле, главы государств обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и международные вопросы.

В Белом доме заявили, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести встречу в третьей стране. Впоследствии глава администрации США пояснил, что предложил встретиться летом в Европе. Байден в середине июня будет находиться в Европе для участия в саммитах Группы семи и НАТО. Встреча "семерки" на высшем уровне состоится 11-13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл в Великобритании, а совещание Организации Североатлантического договора - 14 июня в столице Бельгии.