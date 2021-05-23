Песков прокомментировал слова Путина в адрес желающих "что-то откусить" от России

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Россия настроена на дружбу с другими странами, но будет защищать свои интересы. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы государства Владимира Путина о том, что "мы зубы выбьем" всем, кто попытается что-то "откусить" от России.

От раскрытия архивов до ядерного сдерживания. О чем говорил Путин на оргкомитете "Победа"

"Президент совершенно четко обозначил константу нашего мировоззрения. Мы хотим со всеми дружить, но эта дружба должна быть именно дружбой", - указал представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Песков уточнил, что дружба должна быть именно дружбой, а "не менторством, не диктатом, не обманами, не двойными стандартами". "И мы умеем дружить", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

"Но. Мы никогда никому не позволим претендовать на что-то наше. И мы достаточно сильны и мощны, чтобы никому этого не позволить", - отметил представитель Кремля.

20 мая на заседании оргкомитета "Победа" Путин констатировал, что РФ периодически сталкивается с попытками что-то от нее "откусить". "Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться", - заявил президент. По его мнению, это очевидно, а залогом является развитие российских вооруженных сил.