Участниками праймериз "Единой России" к думским выборам станут около 5,5 тыс. человек

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Участниками предварительного голосования (так называемых праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму станут около 5,5 тыс. человек, число выборщиков уже составляет около 6 млн. Об этом сообщил в воскресенье глава федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин на заседании в партии.

По его словам, число заявок, поданных для участия в праймериз, в этом году в два раза превысило аналогичный показатель 2016 года, когда проходили предыдущие думские выборы. В общей сложности число заявлений на предварительное голосование составило порядка 7,6 тыс. "Зарегистрировано 5,5 тыс. Конкурс на место более чем высокий", - заявил Карелин, уточнив, что количество претендентов на выдвижение по федеральному списку и одномандатным округам примерно одинаково.

В свою очередь, замсекретаря генсовета единороссов, депутат Госдумы Евгений Ревенко обратил внимание, что "во многих регионах конкурс - 25 человек на место", что "говорит о беспрецедентном уровне доверия" к предварительному голосованию.

Он также проинформировал, что число выборщиков, то есть граждан, которые смогут голосовать при проведении предварительного голосования в системе онлайн, составляет почти 6 млн человек.

Предварительное голосование "Единой России"

"Единая Россия" - единственная партия, которая почти 10 лет проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы.

Выдвижение кандидатов на праймериз стартовало 15 марта и завершилось 14 мая. "Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня на протяжении последних лет, участие в нем является обязательным для выдвижения от партии.

Стать кандидатом на предварительном голосовании по так называемой первой, открытой модели мог любой член партии или беспартийный. Но к кандидатам предъявлялись довольно серьезные требования: они, например, не должны владеть финансовыми активами за рубежом и иметь судимости, на них распространены пункты партийного устава о необходимости соблюдения этических норм.

Основной формой проведения праймериз в этом году будет онлайн-формат, в нем они состоятся с 24 по 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование пройдет в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз намечены на 30 мая. Их итоги должны быть подведены к 1 июня. Список кандидатов на выборы утвердит съезд партии, который пройдет 19 июня.

Регистрация выборщиков, которые смогут голосовать за кандидатов, верифицировавшись через портал госуслуг, началась 19 апреля и закончится 28 мая.

Также по результатам предварительного голосования будут отобраны кандидаты на региональные и муниципальные выборы, которые пройдут одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 19 сентября. В общей сложности в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.