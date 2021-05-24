Путин и Жапаров проведут переговоры в Сочи

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его киргизский коллега Садыр Жапаров проведут в понедельник, 24 мая, переговоры в Сочи. В числе основных тем будут вопросы двусторонней повестки дня и обострение ситуации на границе Киргизии и Таджикистана.

Это будет уже вторая встреча главы российского государства с киргизским лидером. В предыдущий раз они очно общались ровно три месяца назад, 24 февраля, в Москве во время первого рабочего визита Жапарова в Россию. До этого два президента контактировали только по телефону или - во время саммитов - по видеосвязи.

Повестка встречи

Как сообщали в пресс-службе Кремля, на переговорах в понедельник лидеры планируют рассмотреть вопросы дальнейшего развития российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Сам Путин упомянул о запланированных переговорах с Жапаровым 18 мая во время церемонии вручения верительных грамот послам иностранных государств. Он отмечал, что Россия и Киргизия успешно взаимодействуют в том числе в торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и иных областях. По словам российского лидера, все эти темы планируется затронуть на предстоящей встрече.

Помимо этого, президенты обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам, включая укрепление стабильности на киргизско-таджикистанской границе. Как уточнял киргизский МИД, "особое внимание будет уделено взаимодействию в интересах обеспечения региональной безопасности", в том числе в рамках СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества.

Конфликт на киргизско-таджикистанской границе

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 28 апреля. Причиной стал конфликт между местными жителями из-за доступа к водным ресурсам. Он начался в районе водораспределительного пункта "Головной" в верховьях реки Исфара, который обе страны считают своей территорией. 29 апреля конфликт перерос в столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана.

После этого стороны провели переговоры и подписали по их итогам совместное заявление, в котором подтвердили готовность прекратить противостояние и начать отвод войск.

Уже 30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава российского государства готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана. По словам представителя Кремля, Россия надеется на устойчивость решения о прекращении огня.

Позже Путин обсудил ситуацию на границе с главами обеих стран. 8 мая он принял в Москве президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Лидеры затрагивали в беседе вопросы двусторонних отношений и региональной безопасности. При этом в Кремле подчеркивали, что визит был запланирован и согласован до событий на киргизско-таджикистанской границе.

Спустя два дня российский лидер провел телефонный разговор с Жапаровым. В нем Путин поддержал договоренности Бишкека и Душанбе по урегулированию ситуации на границе и подтвердил готовность Москвы содействовать дальнейшей стабилизации обстановки.

Борьба с пандемией

Еще одной темой переговоров станут меры по борьбе с пандемией. Речь будет идти в том числе о поставках в Киргизию российских вакцин от COVID-19.

В республике, где живут почти 6,5 млн человек, за год были зафиксированы три волны распространения коронавируса. Последняя из них продолжается в настоящее время. В стране сохраняется режим чрезвычайной ситуации, объявленный в марте 2020 года. С начала эпидемии в республике было выявлено более 102 тыс. инфицированных, 1,7 тыс. из которых умерли.

На встрече с Путиным в феврале Жапаров выразил признательность "за поддержку в сложное время, связанное с пандемией". Он отметил, что высокая эффективность и безопасность российской вакцины от коронавируса признаются со стороны мирового сообщества. Киргизский лидер также выражал надежду на то, что в ближайшее время в стране получится запустить кампанию по вакцинации населения от ковида. Путин в свою очередь заверил коллегу, что Россия сделает все возможное, чтобы и дальше поддерживать Киргизию в борьбе с эпидемией.

Начать прививочную кампанию в республике удалось 29 марта. Сначала жителей вакцинировали только препаратом китайской компании Sinopharm, 150 тыс. доз которого поступили в страну. Заявку на получение вакцины "Спутник V" Бишкек направил в Москву в конце прошлого года. В апреле в республику поступили первые 20 тыс. доз российской вакцины. 10 мая была доставлена вторая партия, такого же объема. В общей сложности республика рассчитывает получить из России 500 тыс. доз "Спутника V".

Премьер-министр России Михаил Мишустин в апреле на встрече с киргизским коллегой Улукбеком Мариповым назвал успешным опыт взаимодействия двух стран по борьбе с коронавирусом. Он напоминал, что, помимо вакцин, Россия поставляла Киргизии мобильные лаборатории, наборы тест-систем, а также направляла группу специалистов.

При этом сейчас речь уже идет не только о поставках "Спутника V", но также и о локализации производства на территории республики. Как заявлял в мае Путин, производство российской вакцины вслед за Белоруссией и Казахстаном может быть развернуто и в остальных странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Армении и Киргизии.

Второй визит

Для Жапарова, который в январе вступил в должность президента Киргизии, это будет второй визит в Россию в качестве избранного главы государства. В феврале, во время первой встречи, лидеры двух стран обсуждали перспективы развития российско-киргизского сотрудничества, вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений.

В течение трех месяцев, которые прошли между личными встречами, главы двух государств несколько раз контактировали заочно. Например, 10 мая они по телефону обменялись поздравлениями с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, обсудили ситуацию на киргизско-таджикистанской границе. Во время того разговора Путин также пригласил Жапарова посетить Россию с рабочим визитом.

Кроме того, оба президента 21 мая принимали участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходило в формате видеоконференции. Ключевыми его темами стали восстановление после пандемии и торговля в рамках ЕАЭС.

Внутриполитическая ситуация в Киргизии

На фоне политического кризиса, который разразился в Киргизии после парламентских выборов, Москва выражала обеспокоенность ситуацией в республике. В частности, как пояснял глава российского государства, эти события осложнили обстановку на пространстве Организации Договора о коллективной безопасности.

На встрече с Жапаровым в феврале Путин выражал надежду на то, что новое руководство Киргизии сможет нормализовать внутриполитическую ситуацию. Российский лидер тогда затрагивал и тему планировавшихся реформ в республике, в том числе поправок в конституцию. По его словам, российские власти рассчитывают, что эти изменения поспособствуют улучшению ситуации в Киргизии, а также пойдут на благо отношениям Москвы и Бишкека.

5 мая киргизский лидер подписал новую редакцию конституции республики. Поправки в основной закон были приняты на состоявшемся 11 апреля референдуме. Они предусматривают значительное усиление полномочий главы государства и сокращение прав парламента.

Жапаров победил на состоявшихся 10 января досрочных президентских выборах, набрав 79,2% голосов избирателей. Прежний глава государства Сооронбай Жээнбеков досрочно сложил с себя полномочия в октябре прошлого года на фоне массовых беспорядков и акций протеста против итогов прошедших 4 октября парламентских выборов.

Участники митингов захватили здания парламента, правительства и администрации президента, а также освободили из мест заключения находившихся в них известных политиков, в том числе Жапарова, который отбывал срок за захват заложника. Впоследствии суд полностью оправдал будущего президента.