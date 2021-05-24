"Единая Россия" начинает праймериз по отбору кандидатов на сентябрьские выборы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. "Единая Россия" в понедельник начинает предварительное голосование (так называемые праймериз) по отбору кандидатов на сентябрьские выборы в Госдуму, а также региональные и муниципальные органы власти.

Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для включения в список кандидатов партии на выборах всех уровней. "Единая Россия" является единственной российской партией, которая на протяжении почти десяти лет проводит такую процедуру. Как отмечал ранее председатель единороссов Дмитрий Медведев, фактически по итогам праймериз список партии на выборы формируют сами российские избиратели.

Кандидаты на предварительное голосование

Выдвижение на предварительное голосование проходило с 15 марта и завершилось 14 мая. Стать кандидатом на предварительном голосовании мог любой член партии или беспартийный. Но к кандидатам предъявлялись довольно серьезные требования: они, например, не должны владеть финансовыми активами за рубежом и иметь судимости, на них распространены пункты партийного устава о необходимости соблюдения этических норм.

В общей сложности заявки о выдвижении на предварительное голосование к думским выборам подали более 7 тыс. человек, процедуру регистрации прошли более 5,5 тыс. По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, в некоторых одномандатных округах на выборах в Госдуму конкурс "достигает 10, 15, а то и 20 человек на место, как, например, в отдельных округах Ульяновской, Ивановской областей, Приморском крае". В целом, по его оценке, число зарегистрированных претендентов на предварительное голосование в этом году более чем в два раза больше, чем в 2016 году, когда проходили предыдущие выборы в Госдуму.

В "Единой России" отмечают, что среди подавших заявки на думские праймериз более 52% не являются членами партии. Это, по мнению Турчака, свидетельствует "о высоком уровне доверия людей к предварительному голосованию, о том, что граждане связывают с "Единой Россией" свои надежды на представительство, реализацию своих идей".

По данным главы федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатора Александра Карелина, из 336 нынешних депутатов думской фракции на праймериз заявились 228. Документы подали спикер Госдумы Вячеслав Володин, который участвует в предварительном голосовании и по списку Саратовской области, и по саратовскому одномандатному округу, первый вице-спикер Александр Жуков (Новосибирская область), руководитель фракции в Госдуме Сергей Неверов (Смоленская область), первый замглавы фракции Андрей Исаев (Удмуртия).

Среди кандидатов этого года - почти треть моложе 35 лет, треть выдвинувшихся связаны с волонтерским движением. В начале марта на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" президент РФ Владимир Путин поддержал предложение об участии волонтеров в выборах, "Единая Россия" пригласила их на свои праймериз.

Секретарь генсовета партии отмечал высокую конкурентность предстоящей борьбы. Так, по его словам, "более чем в 20% одномандатных округов явного фаворита [на праймериз] нет".

Процедура праймериз

В этом году ввиду пандемии коронавирусной инфекции основной формой проведения голосования будет онлайн. Только в таком виде праймериз пройдут 43 регионах РФ, в остальных 42 предусмотрена смешанная форма, она может применяться, например, в отдаленных местностях. Голосовать в онлайн-режиме можно с 24 по 30 мая включительно, участки для очного голосования будут работать 30 июня.

19 апреля началась регистрация выборщиков, которые должны верифицироваться через учетную запись на портале госуслуг, она завершится 28 мая. По данным на 23 мая, в качестве выборщиков зарегистрировалось почти 6 млн человек.

Вечером в воскресенье закрытый электронный ключ к результатам был сгенерирован и разделен на четыре части. После завершения праймериз все части ключа соединят и начнется процедура подсчета голосов, наблюдать за ней смогут все желающие в режиме реального времени, во время голосования публиковаться результаты не будут.

Итоги предварительного голосования должны быть установлены к 1 июня. Турчак подчеркивал, что именно победители предварительного голосования станут кандидатами партии на выборах, списки которых утвердит предвыборный съезд "Единой России", назначенный на 19 июня.

Также по результатам предварительного голосования будут отобраны кандидаты на региональные и муниципальные выборы, которые пройдут одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 19 сентября. В общей сложности в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. По информации Турчака, средний конкурс на праймериз на выборы в региональные заксобрания составляет около пяти, в представительные органы власти административных центров субъектов РФ - четыре человека на место.