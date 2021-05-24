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Сайт "Единой России" подвергся хакерской атаке с нескольких тысяч IP-адресов

В партии сообщили, что системы защиты сайта оперативно оповестили об атаке администраторов, позволив обеспечить блокировку адресов атакующих

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сайт партии "Единая Россия" в преддверии праймериз подвергся ddos-атаке с нескольких тысяч IP-адресов, сообщается в официальном Telegram-канале партии.

"Сайт Единой России ER.RU подвергся ddos-атаке с нескольких тысяч IP-адресов. На сайте предварительного голосования PG.ER.RU фиксируются многочисленные попытки найти уязвимость класса SQL-injection", - говорится в сообщении.

Отмечается, что системы защиты сайта оперативно оповестили об атаке администраторов IT-департамента партии, позволив обеспечить блокировку адресов атакующих.

"Разнообразие географии адресов говорит об использовании так называемого бот-нета - сети, созданной из взломанных компьютеров по всему миру, настоящие владельцы которых скорее всего даже не подозревают о том, что их оборудование используется для таких целей" - пояснил руководитель IT-проектов партии Вячеслав Сатеев.

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