Кабулов: Таджикистан и Узбекистан не будут размещать в своих странах американские войска

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Таджикистан и Узбекистан не разместят американские военные базы на территории своих стран, сказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в понедельник в интервью газете "Известия".

"Наши контакты с таджикскими и узбекскими партнерами говорят о том, что к ним официального обращения [от США о создании на территории Таджикистана и Узбекистана военных баз] не было. Это раз. Во-вторых, они дали понять, что это невозможно. Поэтому нам особо противодействовать этому и не приходится", - прокомментировал Кабулов сообщение газеты The Wall Street Journal о заинтересованности США в размещении войск в этих странах.

Таджикистан входит в ОДКБ и такие решения должны быть одобрены организацией. У Узбекистана стратегическое партнерство с Россией, к тому же в стране принят закон, который запрещает создание иностранных военных баз на территории страны. "Так что нам особо волноваться на этот счет не надо", - добавил Кабулов.

The Wall Street Journal ранее со ссылкой на свои источники сообщила о том, что США рассматривают возможность размещения выведенных из Афганистана войск в странах Центральной Азии. В частности, в Узбекистане и Таджикистане. Американское руководство якобы прорабатывает такую возможность с тем, чтобы "оказывать поддержку афганскому правительству, контролировать деятельность радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и следить за другими экстремистами".