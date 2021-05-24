В МИД РФ полагают, что шансы на улучшение обстановки на юго-востоке Украины не утрачены

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Напряженность в Донбассе сохраняется, но шансы на улучшение тревожной обстановки есть. Все зависит от воли Киева, заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко в понедельник в интервью газете "Известия".

"К сожалению, напряженность в Донбассе сохраняется. Вооруженные силы Украины не прекращают обстрелы населенных пунктов, включая пригороды Донецка", - сказал Руденко в интервью газете, уточнив, что ВС Украины используют запрещенные минскими соглашениями вооружения. "Тем не менее убеждены, что шансы на улучшение нынешней тревожной обстановки не утрачены. Все зависит от политической воли Киева", - добавил он.

Замглавы МИД рассказал, что российская сторона постоянно призывает на безальтернативной основе минского комплекса мер приступить к выполнению обязательств путем прямого диалога с Донецком и Луганском. Россия как посредник в процессе урегулирования активно работает в рамках контактной группы и нормандского формата и содействует выполнению сторонами их обязательств, подчеркнул он.

Основой урегулирования конфликта в Донбассе является Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2"), подписанный участниками контактной группы 12 февраля 2015 года. Документ, помимо прекращения огня и отвода вооружений, предусматривает проведение на Украине глубокой конституционной реформы, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также проведение выборов в этом регионе. Россия на высшем уровне неоднократно выражала приверженность минским соглашениям 2015 года, которые Москва считает безальтернативной основой урегулирования внутреннего конфликта на Украине.