Матвиенко отметила позитивные изменения в экономике и соцсфере Кузбасса

КЕМЕРОВО, 24 мая. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила позитивные изменения в Кемеровской области, где власти благодаря федеральной поддержке смогли перезапустить экономику и социальную сферу. Такое мнение она выразила во время встречи с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым в ходе рабочего визита в Кузбасс.

"Очень радуют позитивные изменения, которые происходят. За последний год многое изменилось, перезапустили и экономику, и социальную сферу, даже атмосферу региона. Очень позитивные движения вперед. Это результаты, прежде всего, администрации, вашей команды, реально очень много сделано", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что в Кузбассе установлено много строительных кранов, это говорит о развитии региона. Матвиенко добавила, что президент России Владимир Путин много внимания уделяет развитию региона, в том числе по программе социально-экономического развития. Средства также выделяются на решение экологических проблем.

Матвиенко обещала помочь с реализацией инициативы о продлении льгот по уплате страховых взносов для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) в Кузбассе.

В ходе встречи с Матвиенко Цивилев попросил поддержать инициативу и помочь ускорить решение о внесении изменений в законодательство для продлении срока льгот по уплате страховых взносов для резидентов ТОР в Кузбассе. Он отметил, что решение о продление принято, но пока не реализовано. Согласно программе социально-экономического развития Кузбасса, утвержденной в марте премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, совершенствование законодательства должно быть проведено в срок до 2024 года.

"Давайте мы подключимся. Очень важно, чтобы была преемственность решений. Инвесторы приходят, а ТОРы закрываются. Это неправильно", - сказала Матвиенко.

История вопроса

6 марта на совещании по социально-экономическому развитию Кузбасса Мишустин сообщил, что считает возможным продлить срок деятельности четырех действующих в Кемеровской области ТОР еще на пять лет, а резиденты этих территорий и дальше смогут пользоваться различными преимуществами, в том числе пониженными тарифами страховых взносов. Сейчас взносы во внебюджетные фонды снижаются с 30% до 7,6% только в течение трех лет после создания ТОР.

Власти Кузбасса ранее неоднократно обращались в Минэкономразвития РФ с инициативой о продлении действия льгот на более продолжительный период. Это позволило бы реализовать в Кузбассе инвестиционный проект Wildberries по строительству логистического центра в ТОР Юрга. Ретейлер готов построить объект и вложить в него 5 млрд рублей только при условии предоставления льгот.

Статус ТОР в Кузбассе имеют моногорода Анжеро-Судженск, Юрга, Новокузнецк и Прокопьевск. В них работают более 50 резидентов, которые реализуют проекты с общей суммой инвестиций порядка 5,2 млрд рублей.