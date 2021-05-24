Российско-китайские консультации по стратегической безопасности пройдут 25 мая

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Очередной раунд российско-китайских консультаций по вопросам стратегической безопасности состоится во вторник, 25 мая, в Москве. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

"25 мая в Москве состоится 16-й раунд российско-китайских консультаций по вопросам стратегической безопасности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что консультации с участием ряда министерств и ведомств РФ и КНР проведут секретарь российского Совбеза Николай Патрушев и глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро Ян Цзечи.