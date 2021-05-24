Более 220 тыс. петербуржцев изъявили желание принять участие в голосовании по праймериз ЕР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Более 220 тыс. жителей Санкт-Петербурга изъявили желание участвовать в качестве избирателей в предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от партии "Единая Россия" в депутаты Государственной Думы и Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского регионального отделения партии со ссылкой на председателя регионального оргкомитета по проведению праймериз Вячеслава Макарова.

"В нашем городе голосование пройдет полностью в электронной форме. Это обеспечит максимальную открытость, прозрачность и честность. Принять участие в голосовании в качестве избирателей изъявили желание более 220 тыс. петербуржцев", - цитирует пресс-служба Макарова.

По приведенным им данным, в Петербурге для участия в предварительном голосовании на выборы в Госдуму зарегистрированы 197 кандидатов, на выборы в Законодательное собрание - 456.

"Конкуренция очень высокая. В нижнюю палату российского парламента по федеральному списку конкурс составляет 34 человека на место, по одномандатным округам - 11 человек. В петербургский парламент конкурс составляет более девяти человек на место (более восьми человек по территориальным группам и почти 10 человек по одномандатным округам). Средний возраст кандидатов - 43 года", - отметил Макаров.

Предварительное голосование "Единой России" в Санкт-Петербурге пройдет с 24 по 30 мая в электронном формате на сайте pg.er.ru. Регистрация избирателей продлится до 28 мая. Избиратель, желающий проголосовать, должен иметь верифицированную учетную запись на сайте "Госуслуги" и проживать на территории избирательного округа.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование "Единой России" проходило с 15 марта по 14 мая. Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от "Единой России" утвердит съезд партии.