Путин поздравил страны Африки по случаю дня континента

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в поздравительном послании главам государств и правительств Африки отметил, что страны континента достигли значительных успехов в экономике и социальной сфере. Об этом сообщил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на пленарном заседании XV конференции африканистов в ТАСС.

"Очень символично, что эта конференция начинает свою работу в канун отмечаемого 25 мая Дня Африки. По этому случаю президент РФ Владимир Путин направил поздравительное послание главам государств и правительств Африки, в котором, в частности, отметил, что африканские страны достигли значительных успехов в экономической и социальной областях, играют растущую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня", - сказал он.

"В рамках Африканского союза, а также ряда субрегиональных структур расширяется конструктивное, многостороннее сотрудничество, продвигаются взаимовыгодные интеграционные процессы", - добавил Богданов.