Комитет Думы поддержал запрет причастным к экстремизму участвовать во всех выборах

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю и регламенту на заседании в понедельник поддержал во втором чтении поправку, которая распространяет временный запрет избираться для лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций, на выборы всех уровней. Согласно поправке, учредители и руководители экстремистских или террористических организаций не смогут претендовать на выборные должности в течение пяти лет с момента вынесения судом решения о запрете или ликвидации этих организаций. Сотрудники организаций и лица, чья причастность к их деятельности установлена судом, - в течение трех лет.

Соответствующие поправки внесли ко второму чтению законопроекта об ограничении избирательного права таких лиц глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Поправки предлагается внести в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ". В редакции первого чтения законопроект вводит ограничения только на участие таких лиц в выборах депутатов Госдумы.

Также комитет поддержал во втором чтении поправку, согласно которой лица, выражавшие поддержку экстремистским и террористическим организациям, в том числе онлайн, могут считаться причастными к их деятельности. Таким образом, они будут ограничены в праве избираться на любые выборные должности в течение трех лет после признания деятельности организации экстремистской или террористической.

Согласно поправке, положение об ограничении права участвовать в выборах всех уровней коснется участников, членов, работников и других лиц, в действиях которых вступившим в силу решением суда установлена причастность к деятельности экстремистской или террористической организации. Под причастностью предлагается понимать "непосредственную реализацию целей и (или) форм деятельности (в том числе отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствующая организация была признана экстремистской или террористической". Кроме того, причастными к деятельности экстремистской или террористической организации могут считаться лица, выражавшие поддержку целям и формам деятельности такой организации или ее отдельным мероприятиям. Поддержка может быть выражена в виде высказываний, в том числе в интернете, а также в предоставлении денежных средств, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи. Решение о причастности лица к деятельности организации, признанной экстремистской или террористической, должен принимать суд.

Комитет рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект о запрете избираться для лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций, на все выборные должности. Предполагается, что вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 25 мая.

Согласно документу, ограничение избирательного права лиц, признанных судом причастными к деятельности экстремистских и террористических организаций, коснется избрания на все выборные должности. Так, учредители и руководители экстремистских или террористических организаций не смогут претендовать на выборные должности в течение пяти лет с момента вынесения судом решения о запрете или ликвидации этих организаций.