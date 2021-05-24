МИД РФ рассчитывает на выработку новых подходов развития российско-африканских связей

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Синергия теоретических взглядов и практического опыта работы России со странами Африки поможет выработке новых подходов к развитию российско-африканского взаимодействия в рамках предстоящего второго саммита Россия - Африка. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на пленарном заседании XV конференции африканистов в ТАСС в формате онлайн.

"Мы с удовлетворением отмечаем растущий интерес к Африке экспертного сообщества и надеемся на активное подключение ученых, политиков, экономистов к выработке новых идей в контексте подготовки к предстоящему саммиту Россия - Африка. Независимая оценка академических кругов состояния и перспектив наших связей со странами Африканского континента имеет для нас большое значение, - сказал он. - Со своей стороны Министерство иностранных дел России готово делиться практическим опытом, накопленным за годы сотрудничества с государствами Африки. Такая синергия взглядов с нашей точки зрения приведет к рождению новых подходов к дальнейшему развитию российско-африканского взаимодействия".

Замминистра напомнил, что подготовка к проведению нового саммита Россия - Африка, который пройдет в будущем году в одной из стран Африканского континента, уже началась. Кроме того, по его словам, полным ходом ведется работа над дорожными картами российско-африканского сотрудничества в экономической, научной и гуманитарной сферах.

"Предстоящему саммиту, как это было и с первым саммитом, также будет предшествовать большое количество мероприятий в различных областях нашего взаимодействия", - добавил Богданов. В частности, он отметил, что укреплению академических, культурных и молодежных связей способствовали российско-африканские совместные форумы, организованные в конце прошлого года, и напомнил, что в марте этого года партия "Единая Россия" провела межпартийную конференцию "Россия - Африка: возрождая традиции".

Отношения России и Африки

Богданов отметил, что взаимодействие России со странами Африканского региона сегодня вышло на новый этап и находится на подъеме в различных областях взаимовыгодного сотрудничества.

"Политическое, экономическое, военно-техническое, гуманитарное взаимодействие сейчас находится на подъеме. Главное для нас - это не упустить момент и активно содействовать наращиванию полноформатного, многопланового, взаимовыгодного сотрудничества России с государствами Африканского континента, - сказал он. - Мы нацелены двигаться вперед вместе с нашими африканскими друзьями".

По словам Богданова, Москва настроена делиться опытом с партнерами региона не только в традиционных областях, но и в новых, высокотехнологичных, которые "востребованы сегодня все больше и больше". "Готовы действовать сообща, помочь преодолеть разрыв, отделяющий страны Африки от современного хайтек-сообщества. Уверен, что такое сотрудничество принесет пользу обеим сторонам", - отметил высокопоставленный дипломат.

Спецпредставитель президента напомнил, что Россия "внесла весомый вклад в усилия по деколонизации Африки", а сегодня наблюдается новый этап российско-африканского сотрудничества. "Внимание, которое мы уделяем Африке, подкреплено поддержкой на самом высоком уровне", - добавил Богданов.