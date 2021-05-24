Захарова: Запад не должен быть шокирован инцидентом с самолетом Ryanair в Минске

"Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии "шокирующим". Жизнь "цивилизованных демократий" по траектории "quod licet Iovi, non licet bovi" ("Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку" - прим. ТАСС) давно не актуальна в связи с утратой некогда лидировавшими истинно лидерских качеств. Кровь и страдания миллионов по всему миру выбили из-под западных демагогов табуретку, с которой они проповедовали", - написала она в понедельник на своей странице на Facebook.

"Либо должно шокировать все: от принудительных посадок в Австрии самолета президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлета белорусского борта с активистом Антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, использование информационно-политических кампаний для формирования через СМИ соответствующего восприятия уже не приносит должного эффекта. "Сеть помнит все случаи насильственных похищений, принудительных посадок и незаконных арестов, произведенные "блюстителями порядка и хранителями морали", - добавила официальный представитель.