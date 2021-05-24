Лавров заявил о готовности России к любому развитию событий в Афганистане

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Россия готова к любому развитию ситуации в Афганистане после вывода из страны американских войск. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты", опубликованном в понедельник.

"Россия готова к любому развитию событий в Афганистане. Но, конечно, наш интерес состоит в том, чтобы ситуация там стабилизировалась", - сказал он, отвечая на вопрос, появятся ли угрозы для России в случае, если после вывода войск США из Афганистана власть в стране захватит "Талибан" (организация запрещена в РФ).

По словам Лаврова, с этой целью Россия вместе с другими странами оказывает энергичное содействие процессу национального примирения. "В частности, делаем это в рамках расширенной "тройки" с участием России, США, КНР и Пакистана. В дальнейшем имеем в виду активизировать работу Московского формата, куда входят все страны региона и США", - подчеркнул министр.

Всплеск сезонной боевой активности в Афганистане придется на ближайшие месяцы, заявил Лавров. "Для устойчивого урегулирования необходимо сформировать такое правительство, которое учитывало бы интересы всех этно-политических групп афганского общества, - сказал он. - Решающими в этом плане могут стать ближайшие месяцы. Судя по прогнозам, на них придется очередной всплеск сезонной боевой активности".

"Многое будет зависеть от готовности противоборствующих афганских сторон вести конструктивный диалог и договариваться по ключевым вопросам будущего госустройства", - добавил министр.

Власть в Афганистане

Россия в контактах с движением "Талибан" прямо говорит о недопустимости захвата ими власти в Афганистане, заявил Лавров. "В наших контактах прямо говорим представителям движения талибов, что выступаем против монополизации ими власти", - сказал он.

По словам Лаврова, опасения относительно захвата власти талибами звучат в первую очередь со стороны западных наблюдателей. "Однако, во-первых, сами талибы заявляют об отсутствии таких намерений, а во-вторых, существуют афганские политические силы, которые, очевидно, не поддержат приход талибов к власти силовым путем", - подчеркнул он.

14 апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о планах начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года, хотя прежняя администрация во главе с Дональдом Трампом подписала в феврале 2020 года в Дохе мирное соглашение с движением "Талибан", согласно которому Вашингтон обязался вывести свои войска, равно как и войска союзников, к 1 мая 2021 года. Такое отступление от достигнутых договоренностей вызвало резкое недовольство со стороны талибов, фактически заявивших о том, что в этом случае они считают себя свободными от взятых на себя по Дохийскому соглашению обязательств.