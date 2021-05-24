Лавров заявил, что послы России и США еще какое-то время пробудут в своих столицах

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Москва исходит из того, что послы России и США еще какое-то время пробудут в своих столицах. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".

Как отметил министр, вызов посла на консультации - это общепринятый дипломатический жест. "Он свидетельствует о неудовлетворенности ситуацией в отношениях, желании углубленно проанализировать их состояние и варианты дальнейшего развития, - пояснил он. - Пока исходим из того, что еще какое-то время наш посол, как, кстати, и глава дипмиссии США в Москве, продолжат работать в своих столицах".

Лавров подчеркнул, что отзыв на консультации не является разрывом связей. "Это показатель, что в них что-то пошло не так, что требуется диагностика и перенастройка, - указал глава МИД РФ. - Что касается [посла РФ в США] Анатолия Антонова, то он проводит встречи не только в МИД, но и в администрации президента, Государственной думе, других российских ведомствах".

Антонов был приглашен на консультации в российскую столицу после резонансного интервью американского президента Джо Байдена, в котором он заявил, что руководство РФ должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина "убийцей". Посол находится в Москве с 21 марта, он уже провел несколько встреч, в том числе в МИД РФ и Госдуме.

Посол США в Москве отправился в Вашингтон 22 апреля.