Лавров: РФ доводит до Турции, что поощрение Киева по Крыму посягает на целостность России

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Россия предельно четко доводит до Турции мысль, что поощрение украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на целостность РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".

"Если говорить об украинских делах, то на всех уровнях настоятельно рекомендуем турецким коллегам тщательно проанализировать ситуацию и перестать подпитывать милитаристские настроения Киева. Предельно четко проводим мысль, что поощрение агрессивных украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России", - сказал он.

В связи с этим Россия рассчитывает что линия Турции будет "скорректирована с учетом законных озабоченностей" Москвы, подчеркнул министр.

10 апреля президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на переговорах с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле он подтвердил решение Анкары не признавать "аннексию Крыма" и выступил с поддержкой инициативы "Крымская платформа", которая "направлена на сближение международного сообщества по Крыму".

Диалог России и Турции

Глава МИД РФ также отметил, что расхождение позиций по некоторым международным сюжетам не мешает Москве и Анкаре вести интенсивный политический диалог и развивать сотрудничество.

"Действительно, по ряду международных сюжетов у нас с Анкарой имеются серьезные расхождения. Однако это не мешает нам поддерживать с турецкими партнерами интенсивный политический диалог и развивать взаимовыгодное сотрудничество в самых разных сферах - от энергетики до туризма", - сказал он.

Лавров напомнил, что Турция, будучи страной НАТО, несмотря на серьезное давление Вашингтона, уже реализовала крупный контракт на закупку современной системы зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". "Таким образом, не преуменьшая имеющихся разногласий, при развитии взаимодействия с Турцией будем и далее руководствоваться стратегическим видением имеющихся у нас общих интересов. Уверен, это отвечает чаяниям как российского, так и турецкого народов", - резюмировал Лавров.