Лавров заявил о готовности России помочь Белоруссии на фоне давления "доброжелателей"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Россия всегда готова прийти на помощь Белоруссии, особенно на фоне внешнего давления на республику. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".

"Можно предположить, что "доброжелатели" Белоруссии на этом [давлении на белорусское руководство] не остановятся. Обеспокоены очередными призывами [бывшего кандидата в президенты Белоруссии] Светланы Тихановской к мобилизации протестов в августе-сентябре этого года. Надеемся, что белорусский народ проявит свойственную ему мудрость и не пойдет на поводу у тех, кто пытается использовать ситуацию в своих корыстных интересах", - отметил он.

"Россия, разумеется, не оставит Белоруссию в беде. Всегда готовы прийти на помощь своему соседу и стратегическому союзнику. Ведь в основе наших отношений - братские, а зачастую и семейные узы, общая история и духовные ценности", - добавил глава МИД.

Несмотря на внешнее давление на республику, Россия констатирует стабилизацию ситуации в Белоруссии. "Вы правы, что сейчас обстановка в Белоруссии в целом стабилизировалась. Эмигрантской оппозиции, несмотря на беспрецедентную поддержку извне, не удается раскачать ситуацию. Большинство граждан устали от уличных беспорядков, осознают их контрпродуктивность", - отметил Лавров.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления граждан и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.