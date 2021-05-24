Лавров заявил, что США наращивают военную активность на Украине и в Черном море

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. США расширяют свою военную деятельность на Украине, вооружают украинскую армию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".

"Пользуясь возможностью, хотел бы обратить внимание, что США и их союзники по НАТО наращивают военную активность на территории Украины и в Черном море. Накачивают украинскую армию вооружениями, оказывают ей финансовую и материальную поддержку, обучают ВСУ натовским методам ведения войны", - отметил он.

Министр напомнил, что в 2021 году на территории Украины запланировано проведение семи совместных военных учений Киева со странами НАТО: "То есть каждые полтора-два месяца там проходят маневры. Украинские военные участвуют в крупнейших натовских учениях Defender Europe - 2021. Все это Россия вынуждена учитывать в своем военном планировании. Ну и, конечно, излишне говорить, что милитаризация Украины не способствует урегулированию конфликта в Донбассе".

Заявления Киева о минских соглашениях

Заявления Украины о необходимости пересмотра минских соглашений обусловлены неуклонно снижающимся рейтингом действующей власти, отметил Лавров.

"Действительно, в Киеве в последнее время все чаще об этом говорят. Недавно президент [Украины] Владимир Зеленский заявил, что "Минские соглашения нужны не для урегулирования, а лишь для сохранения санкций против России". Глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук назвал Минск "удавкой на шее Украины и препятствием для урегулирования конфликта". Трудно расценить такие высказывания иначе как отказ от выполнения Комплекса мер. Причина очевидна. Рейтинг киевской власти неуклонно катится вниз, а обещанного Зеленским "мира на Донбассе" как не было, так и нет", - отметил министр, отвечая на соответствующий вопрос.