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Кризис на Украине

Лавров: Киев "переводит стрелки" на Москву и не содействует урегулированию в Донбассе

Глава МИД РФ отметил, что руководство Украины отказывается предоставлять Донбассу особый статус, как это предусмотрено минскими соглашениями

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Украина "переводит стрелки" на Россию, пытаясь выставить ее стороной конфликта в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".

"Руководство Украины не хочет признавать их законные интересы, отказывается предоставлять Донбассу особый статус, как это предусмотрено минскими соглашениями. Вместо этого Киев "переводит стрелки" на Россию, пытается выставить ее стороной конфликта, требует усиления антироссийских санкций", - отметил он.

"Прежде всего отмечу, что в Донбассе идет внутриукраинский вооруженный конфликт. Он стал следствием госпереворота, приведшего к власти в Киеве радикальные националистические силы, - подчеркнул министр. - Именно украинские радикалы и националисты стали насаждать свои порядки и расправляться с теми, кто был с ними не согласен. В их числе оказались жители Донбасса, которые просто отстаивают свою свободу, национально-культурную идентичность, право говорить на родном языке".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияКризис на Украине
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