Песков не стал давать оценку ситуации с самолетом Ryanair

"Я, наверное, сразу оговорюсь: я не буду ничего комментировать по самолету Ryanair", - сказал он журналистам в понедельник.

Песков обратил внимание на то, что "существуют определенные международные авиационные правила". "И международные авиационные власти здесь должны давать какую-то оценку с точки зрения соответствия или не соответствия этим международным нормам, - заметил представитель Кремля. - Я ничего в этой ситуации комментировать не смогу".

Также пресс-секретарь российского лидера не стал комментировать утверждения белорусской оппозиции о наличии "российских агентов" на борту лайнера Ryanair. "Нет, это последнее, что я хотел бы комментировать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос от представителей СМИ. "Мы не располагаем такой информацией, кто там находился, что они утверждают. Здесь нет никаких комментариев", - подчеркнул Песков.

Информация о задержании россиян

По его словам, Кремль не располагает информацией о якобы задержании россиян в ходе инцидента с самолетом. "Нет, никакой информации [о задержании граждан РФ] у Кремля нет. Но, опять же, по международным нормам, белорусская сторона проинформирует наше посольство о задержании гражданки России или граждан России и предоставит информацию на этот счет", - сказал Песков.

Таким образом Песков прокомментировал, в частности, данные о якобы задержании в Минске гражданки РФ, летевшей на указанном рейсе, и ответил на вопрос, планирует ли Москва что-то предпринимать для возвращения россиян на родину.

По его словам, у Кремля нет информации о том, что якобы несколько россиян по некоей причине не попали на рейс, который вылетел затем из Минска в Вильнюс. "Мы просто не имеем этой информации: кто вылетал, откуда вылетал, какие причины, - пояснил пресс-секретарь президента РФ. - Поэтому я не могу ничего комментировать". В ответ на вопрос, будет ли Кремль запрашивать данную информацию, Песков сказал: "У нас есть авиационные власти, это, скорее, их прерогатива".

Он сделал акцент на том, что конкретно Кремль не может интересоваться у минских властей судьбой россиян, находившихся на борту самолета Ryanair. "Вопрос консульского обслуживания российских граждан за рубежом является целиком и полностью прерогативой Министерства иностранных дел [РФ]. Когда происходят такие задержания, то страна, где это произошло, просто обязана проинформировать российское загранпредставительство", - пояснил Песков.

Отсутствие связи с саммитом Путина и Байдена

Песков призвал не увязывать реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair в Минске с подготовкой саммита лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

"Я не стал бы здесь как-то объединять в единую систему, все-таки это разные субстанции. Пока просто нужно трезво дать оценку событию с этим самолетом", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, скажутся ли призывы ряда стран Запада ввести санкции против Белоруссии на фоне случившегося с бортом Ryanair на отношениях РФ и США, учитывая тесные партнерские отношения Москвы и Минска.

Песков указал на то, что "кто-то требует санкций, кто-то говорит, что все абсолютно соответствовало международным правилам и нормам международным авиационным". "В данном случае здесь много противоречивых заявлений и мы сейчас не хотели бы участвовать в этой гонке наперегонки, кого-то осуждать и что-то поддерживать. Я еще раз повторяю, я воздерживаюсь от каких-то комментариев", - сказал он.

Представитель Кремля также отметил, что не располагает информацией, советовались ли белорусские власти с Россией о том, что делать с пролетающим в их воздушном пространстве судном, на борту которого якобы заложена бомба. "У меня нет никакой информации на этот счет, - сказал Песков, отвечая на вопрос обращался ли Минск к Москве за советом, сажать самолет или нет. - Я не знаю, я ничего не могу сказать на этот счет. Не располагаю такой информацией". При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что в рамках союзнических отношений России и Белоруссии "и авиационные власти, и диспетчеры, и специальные службы находятся в теснейшем, постоянном контакте". "Поэтому в данном случае контакт постоянный, не только из-за этого события", - заключил он.