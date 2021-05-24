МИД РФ опубликовал данные о количестве СНВ России и США по состоянию на 1 марта

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ опубликовало информацию о суммарных количествах стратегических наступательных вооружений России и США по состоянию на 1 марта 2021 года.

Согласно документу, Россия обладает 517 единицами развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), развернутых баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и развернутых тяжелых бомбардировщиков, США - 651. Также у РФ 1 456 единиц боезарядов на развернутых МБР, на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками, у США - 1 357. Развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, пусковых установок БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков в распоряжении России 767, в распоряжении США - 800.

"Информация о суммарных количествах СНВ России и США приведена по состоянию на 1 марта 2021 года на основе предусмотренных Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) уведомлений, которыми стороны обменялись в марте 2021 года в соответствии с пунктом 2 раздела II главы четвертой Протокола к ДСНВ", - указали на Смоленской площади.

В МИД России также обратили внимание на то, что заявленный США показатель 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ, развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков достигнут не только благодаря реальным сокращениям американских вооружений, но и путем одностороннего вывода из засчета по Договору 56 пусковых установок БРПЛ "Трайдент-II" и 41 тяжелого бомбардировщика В-52Н.

"Их переоборудование было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения, как это предусмотрено пунктом 3 раздела I главы третьей Протокола к Договору", - добавили в министерстве.

Кроме того, как отметили в российском дипведомстве, США переименовали четыре шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, в не предусмотренную ДСНВ категорию "учебных шахт" и отказываются включать их в засчет по договору в качестве неразвернутых шахтных пусковых установок МБР. "Таким образом, разрешенный в соответствии с подпунктом с пункта 1 статьи II Договора показатель превышен США на 101 единицу", - заключили в министерстве.