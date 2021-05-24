Слуцкий назвал двойными стандартами реакцию евродепутатов на посадку самолета Ryanair

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Реакция депутатов Европарламента на инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair является жесточайшим проявлением двойных стандартов. Об этом в понедельник заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Инициатива евродепутатов провести срочные дебаты в комитете по иностранным делам Европарламента в связи с инцидентом вокруг экстренного приземления самолета Ryanair в Минске - жесточайшее проявление двойных стандартов", - сказал он журналистам.

Парламентарий напомнил, что подобной реакции не наблюдалось в июле 2013 года при принудительной посадке и обыске самолета на тот момент действующего президента Боливии Эво Моралеса. "Тогда это было коллективное решение властей ЕС, которые искали в самолете Моралеса Эдварда Сноудена, рассказавшего миру правду о преступлениях Вашингтона. Никто не предлагал ни парламентских дискуссий, ни немедленного закрытия воздушного пространства над Австрией", - добавил Слуцкий.

"Нашим уважаемым партнерам вместо поспешных выводов стоит обратить весь свой праведный гнев на тех, кто открыл ящик Пандоры и стер с лица земли целые государства во имя целей установления однополярного мира", - заключил он.

Ранее депутаты крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии призвали страны - члены Евросоюза прекратить авиасообщение с Белоруссией из-за инцидента с посадкой самолета компании Ryanair в Минске.