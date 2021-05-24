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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

МИД РФ опроверг слухи о бездействии дипломатов в связи с задержанием россиянки в Минске

Посольство России ранее заявило, что проверяет информацию в связи с появившимися в ряде СМИ сообщениями о задержании в Минске российской гражданки

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала не верить сообщениям о том, что российские дипломаты якобы бездействуют в связи с сообщениями о задержании гражданки РФ в Минске, летевшей рейсом из Вильнюса.

"Тем, кто пишет "российские дипломаты не комментируют ситуацию с российской гражданкой в Минске", "посольство России в Белоруссии бездействует", не верьте. Видимо, они специально это делают", - написала Захарова на своей странице в Facebook, прикрепив к сообщению ссылку на заявление посольства РФ.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в столицу Литвы, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. После посадки и проверки специалисты не подтвердили информацию о бомбе. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обращения с заведомо ложным сообщением о минировании.

В Минске уточнили, что в этом самолете находился разыскиваемый белорусскими властями один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Сообщается, что он задержан сотрудниками правоохранительных органов. Посольство РФ заявило, что проверяет информацию в связи с появившимися в ряде СМИ сообщениями о задержании в Минске российской гражданки.

Теги
БелоруссияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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