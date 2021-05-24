Путин: Москва приложит все усилия для помощи Бишкеку и Душанбе в пограничном вопросе

СОЧИ, 24 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что Москва будет делать все возможное для помощи Киргизии и Таджикистану в разрешении ситуации на границе исключительно путем переговоров.

"Конечно, мы очень внимательно и с большой тревогой смотрели за ситуацией на таджикско-киргизской границе", - сказал президент России в понедельник на переговорах в Сочи с киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Он напомнил, что недавно Москву с визитом посетил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, с которым также обсуждался этот вопрос.

"Позитивно восприняли намерение двух сторон решать все спорные вопросы подобного рода в ходе переговоров. Уверен, что эта цель может быть достигнута именно таким способом", - отметил Путин. "Все, что от нас зависит, мы будем делать для того, чтобы помочь вам в решении этих вопросов", - заверил президент РФ.

"Нужно найти такой способ решения всяких вопросов, чтобы он был долгосрочным и отвечал интересам обеих сторон", - сказал он, отметив, что данный вопрос связан "с жизнью конкретных людей". "К этому мы тоже будем стремиться, всячески будем этому помогать", - пообещал Путин.

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 28 апреля. Причиной стал конфликт между местными жителями из-за доступа к водным ресурсам. Он начался в районе водораспределительного пункта "Головной" в верховьях реки Исфара, который обе страны считают своей территорией. 29 апреля конфликт перерос в столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана.

После этого стороны провели переговоры и подписали по их итогам совместное заявление, в котором подтвердили готовность прекратить противостояние и начать отвод войск.

Производство "Спутника V" в Киргизии

Российские специалисты изучают возможность производства вакцины "Спутник V" на одной из площадок в Киргизии, добавил глава государства.

"Специалисты наши сейчас изучают возможности развернуть производство на одной из площадок в Кыргызстане нашего профилактического средства, известного теперь уже во всем мире - "Спутника V", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что государства активно взаимодействуют в борьбе с пандемией. "Россия оказывала и намерена дальше оказывать поддержку Кыргызстану в поставке тест-систем, антивирусных препаратов и вакцины", - отметил президент.

Рост товарооборота

Путин отметил, что товарооборот России и Киргизии за первый квартал 2021 года вырос на 6%, такую тенденцию необходимо сохранить.

"К сожалению, в прошлом году товарооборот несколько просел в связи с пандемией. Но в первом квартале текущего года уже увеличение мы наблюдаем на 6%. Это хорошая тенденция, которую нам нужно сохранить, в том числе и используя межправкомиссию, которая работает довольно активно, насколько я представляю", - сказал президент.

Он подчеркнул, что РФ и Киргизия в 2022 году будут отмечать тридцатилетие основополагающего договора о дружбе и сотрудничестве. "Уже сейчас можно сказать, что за эти годы ситуация в межгосударственных наших отношениях укрепляется, развивается. Россия занимает первое место в торговом обороте Кыргызстана", - заметил российский лидер.

Путин напомнил, что в 2020 году были запланированы перекрестные годы России в Киргизии и Киргизии в России, но пандемия не позволила осуществить свыше 200 намеченных мероприятий по самым разным направлениям, включая молодежные обмены и межвузовские контакты. "Мы обязательно это сделаем по мере того, как будет улучшаться эпидемиологическая ситуация и в России, и в Кыргызстане", - сказал глава российского государства.

Он также указал на то, что РФ и Киргизия достаточно активно сотрудничают в международных организациях, особое место занимает взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, а также в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и ООН.