Форум молодых политологов России пройдет в Сочи 4-10 июля

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Третий форум молодых политологов России "Дигория" пройдет в Сочи с 4 по 10 июля. Об этом в понедельник сообщил руководитель дирекции по подготовке и проведению форума, председатель президиума Молодежного отделения Российского общества политологов Азамат Томаев на заседании оргкомитета форума на площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

"В этом году наш форум пройдет с 4 по 10 июля в городе Сочи, в Краснодарском крае", - сказал он.

В свою очередь председатель совета директоров Экспертного института социальных исследований, член ЦИК России Андрей Шутов сообщил, что на форуме будет представлена образовательная программа по трем направлениям - научно-исследовательский, политико-коммуникационный и политико-технологический треки. "В рамках этих направлений будут сосредоточены основные усилия нашего форума", - отметил он.

"Форум молодых политологов России "Дигория" - это площадка для объединения интеллектуального потенциала молодых исследователей в области социально-политических наук с целью выработки смысловых оснований образа будущего страны", - отмечает пресс-служба ЭИСИ. Форум проводился дважды в Северной Осетии в 2019 и 2020 году.