Посольство РФ обратилось в МИД Белоруссии в связи с задержанием россиянки на рейсе Ryanair

СОЧИ, 24 мая. /ТАСС/. Российские дипломаты в Белоруссии запросили консульский доступ к задержанной в Минске россиянке, которая летела рейсом авиакомпании Ryanair. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.

"Поскольку вы упомянули белорусского гражданина, с ним также осталась, как мы можем понять, в Минске его знакомая, она гражданка России. Мы уже связались с ее отцом, и наше посольство обратилось в МИД Белоруссии с просьбой предоставить информацию о нашей гражданке и обеспечить к ней консульский доступ", - сказал он.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в столицу Литвы, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. После посадки и проверки специалисты не подтвердили информацию о бомбе. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обращения с заведомо ложным сообщением о минировании.

В Минске уточнили, что в этом самолете находился разыскиваемый белорусскими властями один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Сообщается, что он задержан сотрудниками правоохранительных органов. Посольство РФ заявило, что проверяет информацию в связи с появившимися в ряде СМИ сообщениями о задержании в Минске российской гражданки.