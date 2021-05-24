Лавров обсудил на встрече с главой МИД Греции кипрское урегулирование

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник на переговорах обсудил с греческим коллегой Никосом Дендиасом вопросы урегулирования на Кипре.

"Наши коллеги поделились итогами состоявшейся недавно встречи по кипрскому урегулированию в формате "пять плюс ООН". Мы в свою очередь подчеркнули наш принципиальный подход в пользу решений кипрской проблемы на основе действующих резолюций Совета Безопасности ООН", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.

Россия готова оказывать содействие в урегулировании кипрской проблемы при соответствующем желании сторон конфликта и в русле принципов, одобренных Советом Безопасности ООН. "Готовы, если стороны того пожелают, и прилагать посреднические усилия в русле тех принципов, которые одобрены в Совете Безопасности ООН", - сказал он.

По словам Лаврова, позиция Москвы заключается в необходимости добиваться урегулирования на основе имеющихся резолюций Совбеза, которые предполагают переговоры с целью создания двухобщинной двузональной федерации. "Именно этим мандатом руководствуются генеральный секретарь ООН и те люди, которым он поручил конкретно вести кипрскую проблематику. Из этого мы и исходим", - продолжил он.

"Мы уже не раз озвучивали нашу позицию за последние годы, когда усилия по кипрскому урегулированию активизировались, которая заключается в том, что вопросы гарантии безопасности идеально было бы передать в ведение "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН", - указал министр.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, после чего под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, где в 1983 году была образована самопровозглашенная ТРСК, которую в мировом сообществе признает только одна Анкара. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.

В резолюциях СБ ООН по Кипру говорится о том, что на острове должна быть сформирована двузональная и двухобщинная федерация. Именно на таком формате урегулирования настаивает не только сама ООН, но и греки-киприоты вместе с поддерживающими их Афинами, а также почти все международное сообщество, включая Россию. Однако Анкара и турко-кипрское руководство считают, что федеративный формат себя исчерпал в качестве основы урегулирования, и необходимо признать факт существования на острове двух суверенных государственных образований.

На трехдневной конференции по кипрскому урегулированию, проходившей в Женеве с 27 по 29 апреля в традиционном формате "пять плюс один", то есть с участием лидеров двух кипрских общин, глав МИД трех держав - гарантов кипрской безопасности (Греция, Турция и Великобритания) и генсека ООН, позиции сторон принципиально разошлись. Турко-кипрская делегация в качестве предварительного условия для возобновления переговорного процесса выдвинула требование о признании существования на острове двух государств, что противоречит положениям резолюций Совета Безопасности ООН, согласно которым на Кипре должна быть создана двузональная и двухобщинная федерация. Греко-кипрская сторона, в свою очередь, настаивала на неукоснительном следовании этому основополагающему международному документу.